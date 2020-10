Life

Κορονοϊός: Μάσκες προστασίας με… φαντασία, έγιναν μόδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μάσκα αποτελεί πλέον εκτός από απαραίτητο μέσο προστασίας και αξεσουάρ μόδας. Πλέον διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρώματα.​