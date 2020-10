Αθλητικά

Στο τέλος “καθάρισε” o ΠΑΟΚ τον ΟΦΗ

Το τελικό σκορ αδικεί την προσπάθεια των Κρητικών, στην Τούμπα.

Τυχερός στάθηκε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον αξιόμαχο ΟΦΗ, καθώς στο 88' το σκορ ήταν 1-0.

Ο Δικέφαλος είχε δοκάρι στο 5' σκόραρε στο 8' με τον Ελ Καντουρί, όμως έμεινε στο πρώτο μέρος και παραλίγο να το πληρώσει. Τη μία τον γλύτωσε το δοκάρι με τον Ναμπί, ενώ στο β' μέρος ανέλαβε δράση ο Ζίβκοβιτς με τις επεμβάσεις του. Η λύτρωση ήρθε με τον Σφιντέρσκι στο 89', με τον ΠΑΟΚ να κλειδώνει τη νίκη, ενώ ο Πολωνός στο 90+2' σημείωσε το 3-0.

Η ομάδα του Φερέιρα έφτασε τους 8 βαθμούς με τη δεύτερη νίκη του, με τους Κρητικούς να μένουν στους 5 βαθμούς.

«Χορταστικό» πρώτο δεκάλεπτο με γκολ, δοκάρι και φάσεις είδαμε στην Τούμπα. Ο Βάτερμαν στο 3’ επενέβη στο σουτ του Τσόλακ και στην εξέλιξη της φάσης από το κόρνερ, ο Μάτος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά.

Ο ΟΦΗ απείλησε στο επόμενο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς να αποκρούει την προσπάθεια του Ουές και στο 8’ έγινε το 1-0. Ο Ζίβκοβιτς, άλλαξε με τον Ελ Καντουρί, στην συνέχεια την μπάλα πήρε ο Σβάμπ, ο οποίος γύρισε ξανά στον Μαροκινό που άνοιξε το σκορ.

Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν την κατάσταση, όμως οι Κρητικοί απείλησαν δις σε ένα λεπτό με δυο μακρινά σουτ του Ναμπί. O Βάτερμαν στο 34’ σταμάτησε τον Σβαμπ που σούταρε πάνω του και ο ΠΑΟΚ λίγο έλλειψε να το πληρώσει, καθώς ο εξαιρετικός Ναμπί με δυνατό σουτ τράνταξε το αριστερό δοκάρι στο 36’.

To ημίχρονο έκλεισε στο 1-0 με τον ΠΑΟΚ να μην κεφαλοποιεί τις φάσεις που έκανε, ενώ κινδύνεψε και με ισοφάριση.

To β’ μέρος στο ξεκίνημα του δεν ήταν εξίσου καλό με το πρώτο. Ο ΟΦΗ στο 57’ πάλι με τον Ναμπί προσπάθησε να νικήσει τον Ζίβκοβιτς, με τον ρυθμό να έχει πέσει. Ο Βάτερμαν πάντως στο 61’ ήταν εκεί που έπρεπε για να βγάλει το δυνατό φάουλ του Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη φωτιά όσο δεν καθάριζε το ματς με δεύτερο γκολ, με τον Σίμο να αλλάζει διάταξη σε 4-2-3-1 με τον Γιάννου κορυφή, ενώ ο Φερέιρα έκανε αλλαγές προσώπων (Λύρατζης και Τζόλης αντί Μάτος κσι Πέλκα) στο 74’.

Σβαμπ (72’) και Ζίβκοβιτς δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Βάτερμαν με σουτ έξω από την περιοχή σε αντίθεση με τις δυο μεγάλες ευκαιρίες του ΟΦΗ σε ένα λεπτό μέσα (79’) με Γιάννου και Σελίμοβιτς. Τη μεγαλύτερη όλων έχασε πάλι ο Ναμπί στο 82’, με τον Ζίβκοβιτς να διώχνει με το πόδι το σουτ του Άγγλου.

Ο Σέρβος κίπερ στο 84' ήταν σωστά τοποθετημένος και στην κεφαλιά του Στάρτζεον, ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε και μπει και ο Σφιντέρσκι. Ο Φερέιρα θορυβημένος έβαλε και τον Εσίτι στο 85' δίνοντας εντολή για τρεις στην άμυνα. Ο «άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου» τιμώρησε τον ΟΦΗ για τις χαμένες ευκαιρίες, με τον Σφιντέρσκι στο 89' να καθαρίζει με το 2-0 με κεφαλιά. Ο Τζόλης στο 90+1' είχε και δοκάρι με τον αγώνα να λήγει 3-0 πάλι με τον Σφιντέρσκι και το αψυχολόγητο λάθος του Βάτερμαν.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέϊρα): Ζ. Ζίφκοβιτς, Μάτος (73' Λύρατζης), Γιαννούλης, Ινγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Τσόλακ (81' Σφιντέρσκι), Πέλκας (74' Τζόλης), Α. Ζίφκοβιτς (86' Εσίτι).

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Μαρινάκης (72' Λυμπεράκης), Διαμαντής, Σελίμοβιτς, Κοροβέσης (72' Γιάννου), Στάικος (46' Στάρτζεον), Ναμπί, Νέιρα, Μεγιάδο (85' Σολίς) και Σαρδινέρο.