Life

Γέμισαν και πάλι κόσμο οι παραλίες της Αττικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αναζήτησαν ανάσες δροσιάς.