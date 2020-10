Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσματα κορονοϊού στο Δρομοκαΐτειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλος ο κίνδυνος διασποράς. Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ

"Συναγερμός" έχει σημάνει στο Δρομοκραΐτειο καθώς, την Κυριακή, διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό δύο αλλοδαποί τρόφιμοι. Και οι δύο είναι εντελώς ασυμπτωματικοί.

Οι δύο αλλοδαποί νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο με άλλον τρόφιμο και έρχονταν σε επαφή με όλους τους ασθενείς του τμήματος. Φυσικά και με το προσωπικό, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ

«Το νοσοκομείο έχει επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΥ για οδηγίες. Πρέπει ο ασθενής να φύγει άμμεσα από το Δρομοκαΐτειο για νοσοκομείο που νοσηλεύει περιστατικά κορονοϊού. Δεν μπορεί να μένει στο νοσοκομείο και να το φροντίζει το προσωπικό που είναι αναστατωμένο, χωρίς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.