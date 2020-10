Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Ιταλία θα βγάλει την Ελλάδα από τις “χώρες αυξημένου κινδύνου”

H κυβέρνηση Κόντε εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

Σήμερα καταγράφηκαν στην Ιταλία 2.578 κρούσματα κορονοϊού και έχασαν τη ζωή τους 18 άνθρωποι. Χθες τα περιστατικά ήταν 2.844, με 27 νεκρούς. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, όμως, όπως συμβαίνει κάθε σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκαν και λιγότερα διαγνωστικά τεστ.

Τα περισσότερα περιστατικά διαγνώσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, Καμπανία (412), στη Λομβαρδία (314) και στο Βένετο (261).

Ο Ιταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα, στο μεταξύ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Rai, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Κόντε εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. «Καταγράφεται σημαντική αύξηση των μολύνσεων, έστω και αν δεν είμαστε στο επίπεδο άλλων χωρών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν όλα τα μέτρα πρόληψης», τόνισε ο Σπεράντσα.

Αναφερόμενος στη μάχη κατά της πανδημίας, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε τόνισε ότι «ο εχθρός δεν έχει ακόμη ηττηθεί». Κάτι που σημαίνει ότι «δεν πρέπει να ακυρωθούν οι τόσες θυσίες που έγιναν έως τώρα».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να βγάλει την Ελλάδα από τη λίστα με τις «χώρες αυξημένου κινδύνου», βάσει της οποίας προβλέπεται υποχρεωτικό τεστ για όλους τους επιβάτες που φθάνουν στα ιταλικά αεροδρόμια . Όπως διέρρευσε, τα έκτακτα αυτά μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν για όσους ταξιδεύουν από την Ισπανία και τη Γαλλία, με προορισμό την Ιταλία.

Παράλληλα με την τοπική αστυνομία, όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, ελέγχους για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (αρχίζοντας από τη χρήση της μάσκας) θα πραγματοποιούνται σύντομα και από τους άνδρες και τις γυναίκες του ιταλικού στρατού.