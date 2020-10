Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ας είμαστε κοντά στα αδέσποτα με όποιον τρόπο μπορούμε

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο δημοφιλής τραγουδοποιός απηύθυνε έκκληση για τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Έκκληση για τη φροντίδα των αδέσποτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, απηύθυνε o Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έγραψε:

«Μέρα γιορτής σήμερα για τους πιστούς φίλους μας ,αλλά και μέρα προβληματισμού για το πώς θα προστατευτούν τα σχεδόν 3 εκ. αδέσποτα που κυκλοφορούν στους δρόμους - και είτε κακοποιούνται η τραυματίζονται θανάσιμα.

Ας είμαστε κοντά τους, με όποιον τρόπο μπορούμε, κάθε μέρα, γιατί μόνο αγάπη έχουν να μας δώσουν!

“Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός Έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα” - Μαχάτμα Γκάντι.

Καλό φθινόπωρο σε όλους!!!»