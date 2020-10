Κόσμος

Εξιτήριο στον Τραμπ προαναγγέλλουν οι γιατροί του

Τι αναφέρει το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση του Αμερικανού προέδρου.

Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσβληθεί από την Covid-19, συνεχίζει «να βελτιώνεται» και θα μπορεί να βγει από το νοσοκομείο από Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι γιατροί του.

Το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε σε δύο περιπτώσεις από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά είναι καλύτερα και δεν έχει πλέον πυρετό, δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed.

«Όπως κάθε ασθενής, έχει τα πάνω και τα κάτω», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, 74 ετών, ακολουθεί αγωγή με remdesivir, αλλά πλέον λαμβάνει και δεξαμεθαζόνη, ένα φάρμακο της οικογένειας των κορτικοειδών που χρησιμοποιείται στα σοβαρά περιστατικά της Covid-19.

«Σήμερα αισθάνεται καλά, είναι όρθιος και δραστήριος», είπε ο γιατρός Μπράιαν Γκαριμπάλντι. «Στόχος μας για την σημερινή ημέρα είναι να τον κάνουμε να φάει, να πιεί και να τον κρατήσουμε μακριά από το κρεβάτι όσο το δυνατόν περισσότερο, για να είναι δραστήριος και να συνεχίσει να αισθάνεται καλά».

«Ελπίζουμε να τον βγάλουμε από το νοσοκομείο ήδη από αύριο και να συνεχίσει την αγωγή από τον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε ο Γκαριμπάλντι.