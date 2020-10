Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προς νέο lockdown η Νέα Υόρκη

Σε ποιες συνοικίες παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων.

Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι έτοιμη να ξανακλείσει σχολεία και καταστήματα σε εννέα συνοικίες του Μπρούκλιν και του Κουίνς, όπου παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι θέλει τα μέτρα να τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη και περιμένει την σύμφωνη γνώμη του κυβερνήτη Αντριου Κουόμο.

Εάν εγκριθούν, θα είναι η πρώτη φορά που η πρώτη αμερικανική μητρόπολη, που εξελίχθηκε σε υπόδειγμα ελέγχου της επιδημίας μετά τον θάνατο 24.000 ανθρώπων, θα είναι υποχρεωμένη να κάνει βήματα πίσω στην άρση των μέτρων.