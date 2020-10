Αθλητικά

“Στάση” Περιστέρι για την ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν “πέρασε” από την έδρα του Ατρόμητου η ομάδα του Καρέρα.

Την πρώτη της ήττα στη φετινή Super League υπέστη η ΑΕΚ, καθώς ο Ατρόμητος στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής τη νίκησε με 1-0 με το γκολ του Γούτα στο 24'.

Μόλις στο 2’ έγινε γύρισμα του Γκαρσία από δεξιά, ο Μάνταλος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Γιαννιώτης έδιωξε. Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα και με άλλον αέρα, όμως η τύχη της γύρισε η πλάτη, καθώς ο πολύ ορεξάτος Λιβάι Γκαρσία έγινε αναγκαστικά αλλαγή λόγω τραυματισμού (μάλλον θλάση) στο 15’ με τον Κρίστιτσιτς να παίρνει τη θέση του.

Ο Μάνταλος πήγε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Λιβάγια δεξιά και τον Ανσαριφάρντ στην κορυφή. Στη μεσαία γραμμή, ο Σιμόες ήταν 6άρι με τους Σάκχοφ-Κρίστισιτς εσωτερικούς χαφ.

Ο αγώνας δεν είχε ρυθμό και φάσεις, με την Ένωση να έχει την κατοχή, αλλά να μην απειλεί και έτσι στο 24’ έγινε το 1-0. Ο Γκάλο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γούτας με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Τσιντώτα, με τον Έλληνα στόπερ να σκοράρει και πάλι με κεφαλιά.

Το πρώτο μέρος στράβωσε τελείως για την ΑΕΚ στο 40’. Ο Μάνταλος προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ αλλά κόλλησε το πόδι του με τις τάπες στο στήθος του Κιβρακίδη και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Ο Ατρόμητος έφερε το ματς στα μέτρα του και πλέον το ελέγχει απόλυτα, προηγούμενος δίκαια με 1-0.

O Κωτσόπουλος σε μια δική του φάση στο 49’ δεν μπόρεσε να κάνει το 2-0, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν το ματς. Ο Τσιντώτας στο 58’ είπε «όχι» στο μακρινό σουτ του Μπουσούλατζιτς, με την ΑΕΚ να είναι σε παθητικό ρόλο.

Φτάσαμε στο 63’ για να απειλήσει η Ένωση των δέκα παικτών. Ο Παουλίνιο έκανε τη σέντρα, ο Σιμόες πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Γκάλο έβαλε την παρεμβολή και ο Γιαννιώτης μπλόκαρε την μπάλα.

O Καρέρα ανακάτεψε την τράπουλα, βάζοντας Ολιβέιρα και Χνιντ αντί των Σιμόες και Τσιγκρίνσκι στο 66’. O Γιακουμάκης στο 71’ έχασε την ευκαιρία να καθαρίσει το ματς στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά στην αγκαλιά του Τσιντώτα και παραλίγο να το πληρώσει μετά με τη χαμένη ευκαιρία του Λόπες.

Ο αγχωμένος Ατρόμητος οπισθοχώρησε και η ΑΕΚ άγγιξε το 1-1 στο 77’ με το πλασέ του Ολιβέιρα που είχε δώσει πνοή με την είσοδο του, με τον Ανσαριφάρντ να μην προλαβαίνει την προβολή.

Ο Κάναντι έβαλε Ούμπιδες και Χριστοδουλόπουλο για το τελευταίο 10λεπτο, με την ΑΕΚ να έχει έλλειψη καθαρού μυαλού και τους γηπεδούχους να κυκλοφορούν την μπάλα για να κλειδώσουν τη νίκη και τελικά τα κατάφεραν.