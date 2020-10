Κόσμος

Επίθεση έξω από Συναγωγή στο Αμβούργο

Ένας τραυματίας. Ποια τα κίνητρα του δράστη.

«Αντισημιτικό κίνητρο» αποδίδεται στον 29χρονο άνδρα που, το βράδυ της Κυριακής, επιτέθηκε και τραυμάτισε 26χρονο φοιτητή έξω από τη Συναγωγή του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άνδρας, ο οποίος φορούσε στρατιωτική ενδυμασία και, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, είχε στην κατοχή του έγγραφα με τη σβάστικα, επιτέθηκε στον νεαρό εβραίο φοιτητή χτυπώντας τον στο κεφάλι με φτυάρι σε μια «προφανώς αντισημιτική επίθεση», σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung και τη Ραδιοφωνία Βόρειας Γερμανίας (NDR). Ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, ωστόσο ο 26χρονος είναι εκτός κινδύνου, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς οι οποίοι περιφρουρούσαν τη Συναγωγή, ενώ οι υπόλοιποι πιστοί που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, τιμώντας την Εορτή της Σκηνοπηγίας, μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο.

Παρόμοια επίθεση είχε πραγματοποιηθεί και περίπου πριν από έναν χρόνο, μπροστά από Συναγωγή στην πόλη Χάλε, όπου ένας 27χρονος νεοναζί σκότωσε δύο άτομα, ενώ, όπως ομολόγησε, σχεδίαζε να σκοτώσει δεκάδες εβραίους την ημέρα της γιορτής Γιομ Κιπούρ.