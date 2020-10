Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: “καλπάζει” η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 1.429 σε 24 ώρες με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει τις 324.433 από την 11η Μαρτίου, όταν εντοπιζόταν το πρώτο, ενημέρωσε το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Το ίδιο διάστημα, ακόμη 57 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 8.441 νεκρούς ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Στον αντίποδα, 1.182 ασθενείς αποθεραπεύτηκαν, με το σύνολο των ανθρώπων που κρίνεται πως έχουν αναρρώσει στην Τουρκία να ανέρχεται σε 285.050.

Οι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση είναι 1.475.