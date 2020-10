Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: ανησυχητική η αύξηση των κρουσμάτων σε κλειστές δομές (βίντεο)

Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας τόνισε ότι τα κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομείο στην Καρδίτσα, εντοπίζονται σε μέλη του προσωπικού.