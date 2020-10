Αθλητικά

ΝΒΑ: οι Χιτ έμειναν… ζωντανοί κόντρα στους Λέικερς

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Τζίμι Μπάτλερ, που έγραψε… ιστορία.

Με τον Τζίμι Μπάτλερ να πραγματοποιεί συγκλονιστική εμφάνιση, το Μαϊάμι επικράτησε των Λέικερς με 115-104 και μείωσε τη σειρά των τελικών του ΝΒΑ σε 2-1. Ο άσος των Χιτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους (14/20 δίποντα, 12/14 βολές), 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σημειώνοντας το πρώτο triple double της καριέρας του στα playoffs.

Επιπλέον ο Μπάτλερ, που αγωνίστηκε 45 λεπτά για δεύτερο διαδοχικό ματς, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των τελικών που σημειώνει triple double με 40 πόντους μετά τους Λεμπρόν Τζέιμς και τον θρύλο των Λέικερς, Τζέρι Γουέστ.

Από εκεί και πέρα για το Μαϊάμι, που αγωνίστηκε και πάλι χωρίς τους Μπαμ Αντεμπάγιο και Γκόραν Ντράγκιτς, από 17 πόντους είχαν οι Τάιλερ Χίρο και Κέλι Ολίνικ.

Σε ότι αφορά στους Λέικερς, ο Τζέιμς είχε 25 πόντους (8/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/9 βολές), 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Αντονι Ντέιβις χρεώθηκε νωρίς 3ο φάουλ και αγωνίστηκε μόλις 33 λεπτά σημειώνοντας 15 πόντους. Από 19 πόντους είχαν οι Μαρκίφ Μόρις και Κάιλ Κούζμα για τους Λέικερς, που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 20 λάθη.

Το τέταρτο παιχνίδι των τελικών θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) στις 04:00 (ώρα Ελλάδος).