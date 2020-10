Κοινωνία

Μαθητής Λυκείου στον ΑΝΤ1: Η κατάσταση στα σχολεία μας είναι τραγική (βίντεο)

Τι λέει ο Χάρης Γκιλάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των μαθητών, για τις καταλήψεις και τον διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας.