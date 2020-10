Υγεία - Περιβάλλον

Πυροβόλησαν θανάσιμα ζαρκάδι

Για «εν ψυχρώ δολοφονία» κάνει λόγο η πρόεδρος του Φιλοζωικού Φθιώτιδας και μάλιστα ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων.

Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός ζαρκαδιού που έπεσε νεκρό από τα πυρά ασυνείδητου πολίτη στην Παύλιανη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή το άτυχο ζώο, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση της προέδρου του Φιλοζωικού Φθιώτιδας Αγγέλα Μπαρτσιώκα, η οποία ανέφερε τα εξής :

Δηλώνω συγκλονισμένη! Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα (σσ χθες) και η "συμβολή" του συμπολίτη μας κυνηγού... ήταν ένα νεκρό ζαρκάδι...

Για την ιστορία αναφέρω ότι σήμερα το μεσημέρι δέχτηκα τηλεφώνημα από επισκέπτες της Παύλιανης οι οποίοι εντόπισαν ζαρκάδι με σπασμένο πόδι μέσα στο πάρκο.

Αμέσως επικοινώνησα με το Δασαρχείο και εστάλη αυτοκίνητο να το παραλάβει .

Συγχρόνως επικοινώνησα με την κ. Γανωτή στο ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα, για οδηγίες.

Μετά από εσπευσμένη κλήση μου ο κ. Σωτήρης Σωτηρίου έσπευσε και άνοιξε το κτηνιατρείο του στην οδό Βασιλικών στη Λαμία και μας περίμενε.

Η σφαίρα είχε χτυπήσει το πόδι, είχε δημιουργηθεί τρύπα και είχε βγει από την άλλη πλευρά.

Στο ζώο χορηγήθηκε άμεσα φαρμακευτική αγωγή και δέθηκε προσωρινά το πόδι.

Πάνω που κανονίζαμε τη μεταφορά του για αύριο σε συνεννόηση με το ΑΝΙΜΑ, το ζώο κατέληξε λόγω του ότι είχε χάσει πολύ αίμα....

Ευχαριστώ τον κ. Σωτηρίου για την όλη του βοήθεια, για την οποία μάλιστα δεν δέχτηκε χρήματα, παρ’ όλο του ότι ήταν αργία και ο χρόνος και τα υλικά που χρησιμοποίησε ήταν πολλά.

Επίσης τους υπαλλήλους του Δασαρχείου για την όλη συμβολή τους στην περισυλλογή και μεταφορά του ζώου στη Λαμία, καθώς και τους επισκέπτες οι οποίοι ειδοποίησαν.

Τι να πω για τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή...Και κυνηγός, δηλαδή κάποιος που έχει χόμπι να σκοτώνει...και λαθροκυνηγός...απαγορεύεται η θήρευση ζαρκαδιών...

Μια λέξη μόνο είναι κατάλληλη. ΝΤΡΟΠΗ του!

Κρίμα που δεν σώθηκε το ζώο!