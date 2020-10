Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Χωρίς μέτρα, θα έχουμε 2.000 κρούσματα τη μέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.