Όλυμπος: Νεκρός βρέθηκε ορειβάτης

Στήθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 41χρονος ορειβάτης που επιχειρούσε ανάβαση σε κορυφή του Ολύμπου, από τη θέση Λούκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου και άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε είναι δύσβατο και εξαιρετικά επικίνδυνο, αφού έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

??Σε εξέλιξη #επιχείρηση για τη μεταφορά ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή Λούκι Ολύμπου. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες από τη 2η και 8η Ε.Μ.Α.Κ??. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2020