Πολιτισμός

Ο Κώστας Τριάντης εξελέγη μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών

Σπουδαία διεθνής διάκριση που δίδεται σε επιστήμονες, οι οποίοι έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα με εργασίες αιχμής και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών.

Ο Κώστας Τριάντης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνων σύμβουλος του νεοσύστατου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).

Αυτή η διεθνής διάκριση δίδεται σε επιστήμονες, οι οποίοι έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα με εργασίες αιχμής και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών, και αποτελεί σημαντική αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ελλάδα, εν γένει. Μέλη της Ακαδημίας αποτελούν έως σήμερα 40 επιστήμονες ελληνικών πανεπιστημίων, όλων των γνωστικών αντικειμένων.

Η έρευνα του Κώστα Τριάντη εμπίπτει στα πεδία της Οικολογίας, της Βιογεωγραφίας, της Βιολογίας, της Διατήρησης και της Διαχείρισης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Βιογεωγραφίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο ίδρυμα. Εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας στα Πανεπιστήμια Αζορών και Οξφόρδης.

Σημειώνεται, ότι ο Κώστας Τριάντης έχει θητεύσει την περίοδο 2012-2015 στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του (τότε) ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ), όπου μεταξύ άλλων δρομολόγησε τη δημιουργία μίας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό, μέσα από την υλοποίηση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής ποταμών για όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα ρύπανσης υδάτων και εδαφών, περιβαλλοντικά θέματα κ.λπ.

Τι είναι η Academia Europaea

Η Academia Europaea είναι μία ευρωπαϊκή, μη κυβερνητική ένωση, που λειτουργεί ως Ακαδημία. Τα μέλη είναι επιστήμονες και μελετητές που στοχεύουν συλλογικά στην προώθηση της μάθησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ιδρύθηκε το 1988, με περίπου 3.800 μέλη, κορυφαίους εμπειρογνώμονες από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, τις βιολογικές επιστήμες και την ιατρική, τα μαθηματικά, τα γράμματα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές και γνωστικές επιστήμες, τα οικονομικά και τον νόμο. Η Academia Europaea είναι μία λειτουργική Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστολών και Επιστημών, που αποτελείται από μεμονωμένα μέλη. Η ιδιότητα μέλους αποκτάται μόνο μετά από πρόσκληση. Οι προσκλήσεις εξετάζονται από ομάδες ομότιμων επιστημόνων, με έλεγχο και επιβεβαίωση σχετικά με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την υπεροχή του ατόμου στον επιλεγμένο τομέα του. Η εκλογή επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο της Ακαδημίας.

Τα μέλη προέρχονται από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, όχι μόνο από τη Δυτική Ευρώπη. Στα μέλη περιλαμβάνονται, επίσης, Ευρωπαίοι μελετητές που διαμένουν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σήμερα, την ιδιότητα μέλους έχουν περίπου 4.000 άτομα. Ανάμεσά τους είναι 72 βραβευμένοι με Νόμπελ, αρκετοί εκ των οποίων εξελέγησαν στην Ακαδημία πριν λάβουν το βραβείο.

Από ελληνικής πλευράς, στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών συμμετέχουν μόλις 38 μέλη, αναγνωρισμένοι επιστήμονες στον χώρο τους.