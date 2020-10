Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ για καταλήψεις: Θα κάνουμε στάση εργασίας όπου επιβληθεί τηλεκπαίδευση

Τη διαφωνία του με το μέτρο των απουσιών, εξέφρασε ο Θεόδωρος Τσούχλος.

Το μέτρο με τις απουσίες στην τηλεκπαίδευση για τους μαθητές που κάνουν κατάληψη, «δεν είναι καθόλου παιδαγωγικό», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.

«Δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του δεσμοφύλακα και του καταδότη των μαθητών. Εμείς θα ξαναδούμε τα παιδιά,. Αν χαθεί η σχέση που έχουμε, η προσπάθεια θα πάει χαμένη», συμπλήρωσε.

Όπως είπε «διαφωνούμε με την τηλεκπαίδευση αυτού του είδους, διαφωνούμε κάθετα με τις απουσίες».

Ανακοίνωσε, δε, ότι ως ΟΛΜΕ «θα κάνουμε στάση εργασίας σε σχολεία με κατάληψη, εκεί όπου θα μας επιβάλουν διευθυντές να κάνουμε τηλεκπαίδευση».

«Πρέπει να σεβόμαστε μαζικές συνελεύσεις μαθητών», προσέθεσε ο ίδιος, καταλήγοντας ότι την Πέμπτη η Ομοσπονδία θα έχει συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.