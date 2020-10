Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Οι καρμικές σχέσεις και ο γάμος (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" προειδοποιεί για τις δυσκολίες της ημέρας και εξηγεί τι σημαίνει καρμική σχέση;