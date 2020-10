Τεχνολογία - Επιστήμη

Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ηλεκτρονικά αιμοφόρα αγγεία

Τι έδειξαν οι μελέτες σε πειραματόζωα, τις οποίες πραγματοποίησαν ερευνητές από την Κίνα και την Ελβετία.

Ερευνητές από την Κίνα και την Ελβετία ανέπτυξαν τα πρώτα ηλεκτρονικά αιμοφόρα αγγεία, τα οποία εμφυτεύονται στο σώμα. Είναι φτιαγμένα από ένα υλικό (αγώγιμη μεμβράνη μετάλλου-πολυμερούς), το οποίο είναι εύκαμπτο και βιοδασπώμενο, μιμούμενα τα φυσικά αγγεία όπου κυκλοφορεί το αίμα.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Σινγκγιού Τζιάνγκ του Νοτίου Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας και του Εθνικού Κέντρου Νανοεπιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό επιστήμης των υλικών “Matter”, δοκίμασαν τα τεχνητά αγγεία σε πειραματόζωα (κουνέλια), όπου πέτυχαν να αντικαταστήσουν βασικές αρτηρίες (καρωτίδες).

Οι τεχνητές αρτηρίες φάνηκαν να λειτουργούν τόσο καλά όσο και οι φυσικές, χωρίς ενδείξεις στένωσης ή ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αίματος. Όταν οι εμφυτευμένες τεχνητές αρτηρίες αφαιρέθηκαν μετά από τρεις μήνες, δεν διαπιστώθηκε ότι είχαν προξενήσει φλεγμονώδη αντίδραση στα εσωτερικά όργανα των ζώων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα ηλεκτρονικά αγγεία στο μέλλον, μετά την περαιτέρω βελτίωση τους, μπορεί να αξιοποιηθούν σε ανθρώπους - σε συνδυασμό με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές - για τη μεταφορά γενετικού υλικού για γενετικές θεραπείες, την ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων, την ηλεκτρική διέγερση εστιασμένων σημείων του σώματος, τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέου ενδοθηλιακού ιστού στα αιμοφόρα αγγεία κ.α. Επίσης, οι ερευνητές οραματίζονται ότι κάποια στιγμή τα ηλεκτρονικά αγγεία θα συνδυαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες για το αίμα ενός ανθρώπου, την αρτηριακή πίεση, το επίπεδο του σακχάρου κ.α.

Ο Τζιάννγκ ανέφερε πάντως πως χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά, προτού η νέα τεχνολογία είναι έτοιμη να δοκιμαστεί στους ανθρώπους. Θα ακολουθήσουν μεγαλύτερες δοκιμές σε περισσότερα κουνέλια και άλλα ζώα.