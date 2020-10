Life

Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με τατουάζ του αγαπημένου της καλλιτέχνη! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λατρεία της είναι τόσο μεγάλη που έχει κάνει δεκάδες τατουάζ για τον αγαπημένο της τραγουδιστή, με τα περισσότερα από αυτά να είναι πορτρέτα του.

Μία θαυμάστρια του Eminem κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς έχει τα περισσότερα τατουάζ που απεικονίζουν τον μουσικό.

Το Guinness World Records αποκάλυψε ότι η Νίκι Πάτερσον, η οποία ζει στην πόλη Άμπερντιν της Σκωτίας κατέχει πλέον το ρεκόρ για τα περισσότερα τατουάζ του ίδιου μουσικού.

Η 35χρονη τεχνικός νυχιών, που έκανε το πρώτο της τατουάζ όταν ήταν 18 ετών, έχει συνολικά 52 τατουάζ. Είκοσι οκτώ βασίζονται στον Αμερικανό ράπερ Eminem, τα 16 από τα οποία είναι πορτρέτα του μουσικού ήρωα της.

«Άκουσα το "Stan" όταν ήμουν 14 ετών και δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο πριν» είπε στο BBC News η φανατική θαυμάστρια του Eminem. «Με εντυπωσίασε» πρόσθεσε.

Η Νίκη Πάτερσον απέκτησε το πρώτο της τατουάζ που σχετίζεται με τον Eminem, όταν ήταν 19 ετών, αλλά τα πορτρέτα είναι μια πιο πρόσφατη προσθήκη στη συλλογή της.

«Τα πορτρέτα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια και μου άρεσαν πολύ. Τα λάτρεψα και ήθελα να έχω περισσότερα» εξήγησε. «Είναι ο μόνος που παραμένει σταθερός στη ζωή μου και τον έχω δει σε συναυλία ζωντανά» ανέφερε.

Τα τατουάζ στα χέρια, πόδια, θώρακα και δάχτυλα έχουν δημιουργήσει τρεις διαφορετικοί καλλιτέχνες στο Άμπερντιν, στο Εδιμβούργο και στο Τσέστερ, την πόλη από την οποία κατάγεται η Νίκι Πάτερσον.

Η 35χρονη κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ όταν είχε πάνω της 15 πορτρέτα του ράπερ και από τότε έχει προσθέσει ένα ακόμη.