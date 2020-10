Κοινωνία

Κορονοϊός: Πιθανό κρούσμα το έσκασε από ξενοδοχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

25χρονη "εξαφανίστηκε" όταν της είπαν πως πρέπει να μπει σε καραντίνα. Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της...

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές του Ηρακλείου της Κρήτης την Κυριακή όταν 25χρονη Γαλλίδα, που είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, το έσκασε από ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, όταν ενημερώθηκε πως πρέπει να μπει σε καραντίνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ1, όταν την ενημέρωσαν ότι θα την παραλάβει αυτοκίνητο για να κάνει το τεστ στο Νοσοκομείο και ακολούθως να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο καραντίνας το έσκασε.

Εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου μετέβη για να ταξιδέψει για Αθήνα. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο καραντίνας, ενώ είναι πλέον αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.