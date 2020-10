Οικονομία

Μητσοτάκης – Σμιθ ανακοινώνουν την επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα (βίντεο)

Η προστιθέμενη αξία της επένδυσης, αναμένεται να φτάσει στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Microsoft.

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.

Η εταιρεία πρόκειται να δημιουργήσει ένα μεγάλο Κέντρο Δεδομένων (Data Center), που θα αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα δεδομένα στο υπολογιστικό “νέφος” (cloud computing). Θα είναι ένα από τα πρώτα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στην Ευρώπη.

Όπως είπε ο κ.Σμιθ, «είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα», τονίζοντας ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα κατά τα 28 χρόνια της παρουσίας της στη χώρα».

Υπογράμμισε ότι η επένδυση δείχνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, για να επισημάνει: «Δεν το κάνουμε σε πολλές χώρες, μάλιστα το κάνουμε το 2020, μια χρονιά με προκλήσεις».

Το κέντρο δεδομένων θα λειτουργήσει ως περιφερειακό κέντρο και για τις γειτονικές χώρες.