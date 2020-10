Παράξενα

Κορονοϊός: Ασθενής 103 ετών “νίκησε” τον ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασθενής θετική στον κορονοϊό, με χρόνια αναπνευστική νόσο, νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες, ιάθηκε και έλαβε εξιτήριο...

Μια Μεξικανή 103 ετών, η οποία πάσχει από μια χρόνια αναπνευστική νόσο, ιάθηκε μετά τη μόλυνσή της με κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε το Μεξικανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Ινστιτούτο, το οποίο υπάγεται στο μεξικανικό σύστημα υγείας, ανακοίνωσε ότι η γυναίκα, της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο το όνομα, Μαρία, νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες.

Είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό, αλλά παρά τα πνευμονολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν πάσχει από άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία ή η υπέρταση.

"Αυτό βοήθησε στο να το ξεπεράσει", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο το Ινστιτούτο.

Η γυναίκα εισήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο της Γoυαδαλαχάρα με πυρετό, δύσπνοια και καταρροή. Δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί σε αναπνευστήρα.

"Ήταν διαρκώς ευδιάθετη, είχε διαύγεια και μιλούσε στους γιατρούς. Μας προέτρεπε να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Η εξέλιξή της ήταν πολύ καλή, τα συμπτώματά της εξαφανίστηκαν", δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Ντέιβιντ Σάντσες.

Η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της την Παρασκευή. Φωτογραφίες της που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο τη δείχνουν να χειροκροτεί τους γιατρούς της ενώ μεταφέρεται εκτός νοσοκομείου σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το Μεξικό έχει καταγράψει 757.953 κρούσματα του κορονοϊού και 78.880 θανάτους από covid-19 από τον Φεβρουάριο.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις είναι εκείνη ενός άνδρα 118 ετών από τη νοτιοανατολική πολιτεία Ταμπάσκο, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό στις 25 Ιουλίου και ιάθηκε.