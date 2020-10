Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η ετυμηγορία για την “Ελένη” και η εκδίκηση του “Μιλτιάδη” (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με άλλο ένα δυνατό επεισόδιο για να μας καθηλώσουν... Δείτε αποκλειστικά πλάνα που πρόβαλε "Το Πρωινό".

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται, απόψε, στις 22:00, με άλλο ένα δυνατό επεισόδιο για να μας καθηλώσουν

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

Η Θεοδοσία επισκέπτεται την Ελένη στη φυλακή για να ζητήσει συγχώρηση και, κάτω από το βάρος της απόφασης του δικαστηρίου, οι δύο γυναίκες συμφιλιώνονται.

Ο Δούκας, θορυβημένος από το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, καταστρώνει με τη βοήθεια του Μελέτη και του Κωνσταντή ένα σχέδιο διαφυγής, παρά τις αντιρρήσεις της Μυρσίνης. Πριν φύγει όμως, θα κάνει μια τελευταία κίνηση, που θα σοκάρει όλη την οικογένεια.

Ο Βάλιαρης κρατάει αιχμάλωτο τον Μπεκιάρη με στόχο να τον αναγκάσει να ομολογήσει τα εγκλήματά του και τον δολοφόνο του γιου του Νέστορα. Θα μάθει την αλήθεια ο Νέστορας;

Η Ελένη μπαίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου με θάρρος, έτοιμη να ακούσει την ετυμηγορία και ν’ αντιμετωπίσει τη μοίρα της. Την ίδια στιγμή, ο Μιλτιάδης αποφασίζει να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Γιάννου.