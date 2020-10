Life

“Παρουσιάστε!”: Νέο επεισόδιο και νέο πρόσωπο “έκπληξη” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δάφνη Λαμπρόγιαννη εισβάλει απόψε στο «Παρουσιάστε!» ως Κορίνα Καρακώστα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας.

Άφθονο γέλιο και πολλές εκπλήξεις "υπόσχεται" το αποψινό επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παρουσιάστε!" που που προβάλλετε Δευτερα και Τρίτη, στις 21:00.

Η Δάφνη Λαμπρόγιαννη εισβάλει απόψε στο «Παρουσιάστε!» ως Κορίνα Καρακώστα

Πρόκειται για την κόρη του Ταξίαρχου Καρακώστα και πρώην γυναίκα του Συνταγματάρχη Λευτέρη Γούλα και του Συνταγματάρχη Θανάση Σκορδά. Παντρεύτηκε αρχικά με τον Γούλα(Μπέζος). Ο γάμος της όμως δεν καρποφόρησε και στην συνέχεια παντρεύτηκε με τον Σκορδά, γεγονός που εκτέλεσε εν ψυχρώ τη μέχρι τότε φιλία των δύο ανδρών. Η Κορίνα επιστρέφει στη ζωή των δύο αντρών και φέρνει τα πάνω κάτω στο αποψινό και αυριανό επεισόδιο.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

Μωβ συναγερμός στα δυο στρατόπεδα! Σκορδάς και Γούλας κηρύσσουν απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από απώλεια όπλων από γειτονικό στρατόπεδο και οι πόρτες κλείνουν. Ένα «ξένο σώμα» όμως καταφέρνει και παρεισφρέει: η Κορίνα, κόρη του Ταξίαρχου και μήλον της έριδος των δύο διοικητών. Μαζί της, επιστρέφουν ξεχασμένα συναισθήματα και παλιές πίκρες -και ένας νέος «εμφύλιος» ξεκινά ανάμεσα στους δύο άντρες για την καρδιά της. Την ίδια ώρα, το μαγαζί του Φίλη και της Φραντζέσκας πλησιάζει την πτώχευση με ταχύτατους ρυθμούς. Για όλα φταίει ο Δαλέκας, ο νέος γκουρμέ σεφ του στρατοπέδου που τους κλέβει την πελατεία. Τα δύο αδέρφια καταστρώνουν το διόλου νηφάλιο σχέδιό τους: να βγάλουν τον σεφ απ' την μέση, με κάθε κόστος...