Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Ακυρώνονται οι παρελάσεις φέτος

Καμία μαθητική και στρατιωτική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ακυρώνονται λόγω κορονοϊού οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό στην Ευρώπη, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται εγρήγορση και όχι εφησυχασμός, γιατί η εικόνα μπορεί να αλλάξει δραματικά.

Πρόσθεσε ότι τα κρούσματα σε μονάδες όπως τα γηροκομεία και οι χώροι εργασίας, όπου η διάδοση του κορωνοϊού γίνεται ραγδαία, αναδεικνύουν τη σημασία της ατομικής ευθύνης, της εφαρμογής των πρωτοκόλλων και της πιστής εφαρμογής των μέτρων που συστήνουν οι ειδικοί και εφαρμόζει η πολιτεία.