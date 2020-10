Life

“Ήλιος”: Το φιλί που θα αναστατώσει Φίλιππο και Λήδα (εικόνες)

Τι δούμε στο αποψινό επεισόδιο. "Το Πρωινό" εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα.

Καθηλωτικό θα είναι το επεισόδιο της νέας σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος".

Τι θα δούμε απόψε στις 20:00

Ο Φίλιππος αφήνεται ελεύθερος. Μιλά με την Λήδα για το παρελθόν τους. Μια βόλτα τους στη θάλασσα και ένα φιλί δημιουργεί αναστάτωση και στους δύο και κυρίως στον Φίλιππο, που έχει να αντιμετωπίσει τη ζήλεια και τον φόβο της Αλίκης.

Ταυτόχρονα, η σχέση του Φίλιππου με τον Πέτρο γίνεται κάθε μέρα και πιο θερμή. Από την άλλη, η Αλεξάνδρα έχει να αντιμετωπίσει τις υποψίες του Δημήτρη σε σχέση με τον φόνο της Αγγελικής.

Η Λήδα εξομολογείται στην Σοφία τη συνάντησή της με τον Φίλιππο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι κόκκινο πανί για την Μαρία.

Ο Φίλιππος παραδέχεται στον Πέτρο τη σκοτεινή και βαριά ευθύνη της Αλεξάνδρας για το ότι αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Μία καινούργια κατάθεση αιφνιδιάζει τον Δημήτρη και φέρνει στο φως νέα στοιχεία και νέες υποψίες για το φόνο της Αγγελικής.