Κάρπαθος: Επίτιμη δημότης ανακηρύχθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Κάρπαθο, με αφορμή τη συμπλήρωση 76 ετών από την απελευθέρωση του ακριτικού νησιού.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε την Κάρπαθο με αφορμή τον εορτασμό της 76ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την οποία υποδέχθηκαν νησιώτες με παραδοσιακές φορεσιές, συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επισκέφθηκε την Όλυμπο και το Μεσοχώρι και ξεναγήθηκε στο ιστορικό και αρχαιολογικό μουσείο της Καρπάθου.

«Στη σημερινή συγκυρία, το παράδειγμα των νησιωτών μας, η αυταπάρνηση και ο πατριωτισμός τους, είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Με ιδιαίτερη χαρά, τιμώ μαζί σας την 76η Επέτειο της απελευθέρωσης της Καρπάθου. Τιμώ την τόλμη και τη γενναιότητα των κατοίκων του νησιού που, λίγοι στον αριθμό αλλά με υψηλό φρόνημα, ύψωσαν την ελληνική σημαία και κατέκτησαν την ελευθερία τους, πρώτοι από όλα τα Δωδεκάνησα», δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.