Οικονομία

Οι 14+3 στρατηγικές επενδύσεις που “τρέχουν” στην Ελλάδα

Παρά τις εξωγενείς προκλήσεις, η Κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Στέλιος Πέτσας.

Με αφορμή την ανακοίνωση της επένδυσης-“μαμούθ” από τη Microsoft, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, υπενθύμισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πως «ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν εγκριθεί από την αρμόδια διϋπουργική επιτροπή 14 στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 1,8 δισεκ. ευρώ, ενώ έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και αναμένεται η έγκρισή τους, άλλες τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις συνολικής αξίας 1,6 δισεκ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά περίπου 3,4 δισεκ. ευρώ που, μαζί με τα εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα για το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων και τις εκδοθείσες άδειες δόμησης και εγκατάστασης, συνιστούν ένα συνολικό ύψος στρατηγικών επενδύσεων που “αγγίζει” τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως η Κυβέρνηση, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έχει εγκρίνει τα εξής 14 επενδυτικά σχέδια, συνολικής αξίας 1,794 δισ. Ευρώ.

1. Έργο της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, «Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού & επιχειρηματικού πόλου στον Ελαιώνα», με κόστος επένδυσης 117 εκατ. ευρώ.

2. Έργο COSTA NOPIA της εταιρείας Cretan Sun and Sea Developments ΑΕ, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΛΕΠΤΟΣ, Κίσσαμος, Νομός Χανίων. «Ανάπτυξη Τουριστικού και Παραθεριστικού Θερέτρου», με κόστος επένδυσης 303 εκ. ευρώ.

3. Έργο «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 177mw» της κοινοπραξίας NOTIAS – EAST PV ΚΑΙ ΣΙΑ, με κόστος επένδυσης 214 εκατ. ευρώ.

4. Έργο της εταιρείας «CONSORTIUM SOLAR POWER», αφορά επενδυτικό σχέδιο για την «Ανάπτυξη, την Κατασκευή και Λειτουργία συστάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 MW», με κόστος επένδυσης 172 εκατ. ευρώ.

5. «Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στη μεταμόρφωση Αττικής» της εταιρείας «Panita Ltd», με κόστος επένδυσης 93,4 εκατ. ευρώ.

6. Έργο «Ανάπτυξη Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος – CAPE THOLOS» της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Α.Β. ΑΕ, Maris Hotels, Δήμος Ιεράπετρας, Ν Λασιθίου, με κόστος επένδυσης 150 εκ. Ευρώ.

7. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κοινό έργο του Δήμου Λευκάδας και του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με κόστος επένδυσης 70 εκατ. ευρώ.

8. Έργο «ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ – ΔΙΑΚΟΦΤΟ & ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑ – ΦΑΡΟΣ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας 105 ΑΕ , με κόστος επένδυσης 43 εκατ. ευρώ.

9. Έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ BOUTIQUE HOTEL 5* ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΚΡΗ ΝΕΡΟ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας ΝΕΡΟ ΑΕ., με κόστος επένδυσης 45 εκατ. ευρώ

10. Έργο «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ – ΛΟΥΚΑΣ – ΜΑΝΟΥΣΟΥ – ΠΕΤΗ – ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας LUCAS ΑΕ., με κόστος επένδυσης 77 εκατ. ευρώ.

11. Έργο «VARKO» της εταιρείας RND INVESTMENTS GREECE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ., με κόστος επένδυσης 107,5 εκατ. ευρώ.

12. Έργο «ARCADIA» της εταιρείας «TΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.»., με κόστος επένδυσης 240 εκατ. ευρώ.

13. Έργο «RAFFLES -FAIRMONT» της εταιρείας «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κόστος επένδυσης, με κόστος επένδυσης 104 εκατ. ευρώ.

14. Έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ TISSUE ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟ-ΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», με κόστος επένδυσης 46,1 εκ. ευρώ.

Επίσης, αναμένεται η έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων των εξής 3 έργων, συνολικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ:

1. Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) ισχύος 1,48 GW της εταιρίας EGNATIA SA.

2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

3. «Δημιουργία πέντε (5) Αιολικών Επενδύσεων ισχύος 120,3 MW» της εταιρείας «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ABEE».