Η Μάιλι Σάιρους διασκευάζει το “Heart Of Glass” των Blondie

Η ερμηνεία της μετέτρεψε μια μεγάλη επιτυχία της μουσικής ντίσκο σε ένα ροκ εντ ρολ όνειρο που θυμίζει Τζόαν Τζετ.

Διαθέσιμη για streaming έχει πλέον η Μάιλι Σάιρους την ερμηνεία της τής ντίσκο επιτυχίας των Blondie «Heart of Glass» που παρουσίασε στο iHeartRadio Music Festival και η οποία έγινε viral.

Φέτος, το φεστιβάλ έγινε στον εικονικό κόσμο, με τη Σάιρους να συναντούν στη διήμερη εκδήλωση οι BTS, Coldplay και Migos.

Μετά την κυκλοφορία του «Midnight Sky», του καινούργιου σιγκλ της, η Σάιρους επικεντρώνεται σε ερμηνείες κλασικών ροκ και πιο σύγχρονων ποπ τραγουδιών και τα «οικειοποιείται». Στο The Tonight Show έδωσε μια ερμηνεία του «Maneater» των Hall & Oates και αργότερα εμφανίστηκε στο Live Lounge του BBC όπου αναμετρήθηκε με το τελευταίο σιγκλ της Μπίλι Άιλις, το «My Future».