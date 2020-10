Κόσμος

Ταϊλάνδη-Κορονοϊός: Καραντίνα... πολυτελείας για τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα

Ιδιωτική πισίνα, μπανιέρα με θέα, king size κρεβάτι: οι πρώτοι ξένοι τουρίστες που αναμένονται στην Ταϊλάνδη έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες απαγόρευσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού θα ζουν σε μια πεντάστερη καραντίνα και θα πρέπει να συμμορφώνονται σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Οι ταϊλανδέζικες αρχές αναγκάζουν τους ξένους τουρίστες, οι οποίοι αναμένονται με το σταγονόμετρο τις επόμενες εβδομάδες, να παραμένουν σε καραντίνα 14 ημέρες σε ειδικά διαμορφωμένα ξενοδοχεία στο Πουκέτ προτού μπορέσουν να πάνε οπουδήποτε αλλού στη χώρα.

Δύο τεστ κορονοϊού, 28 λήψεις της θερμοκρασίας, γιατροί και πράκτορες ασφαλείας οι οποίοι από “μια αίθουσα πολέμου” θα παρακολουθούν τα δωμάτια 24 ώρες το 24ωρο: όλα αυτά θα ισχύουν για τους αλλοδαπούς ταξιδιώτες που θα διαμένουν στο πολυτελές ξενοδοχείο ‘The Senses Resort’, που βρίσκεται πάνω από τον διάσημο κόλπο του Πατόνγκ.

Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση σε νοσοκομείο και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας προκειμένου να διανέμουν τα γεύματα στις πόρτες των τουριστών.

Δεκαέξι βίλες επιφάνειας 110 με 220 τετραγωνικών μέτρων αναδιαμορφώθηκαν ώστε να διαθέτουν επιφάνειες μόνο από ξύλο ή πλαστικό που απολυμαίνονται πιο εύκολα. Κάμερες κλειστού συστήματος παρακολούθησης έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο κάθε μίας από αυτές.

“Με δεδομένα τα χρήματα που δαπανήθηκαν, δεν θα έχουμε μεγάλο όφελος από αυτή την ειδική πελατεία”, εκτίμησε ο Σουπατσόκ Λαονγφέτ ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένα από τα εννέα στο Πουκέτ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να μένουν σε καραντίνα οι ξένοι τουρίστες.

Όμως “πρέπει απαραιτήτως να βρούμε πηγές εισοδήματος για να στηρίξουμε την ομάδα μας και την τοπική οικονομία”, πρόσθεσε.

Πριν την πανδημία covid-19, ο τουρισμός αντιπροσώπευε το 93% των εσόδων του Πουκέτ. Σήμερα το 95% των ξενοδοχείων του και περισσότερο από το 70% των καταστημάτων του είναι κλειστά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εξ ου και η ανάγκη να ξανανοίξει το νησί, αν και πολύ διστακτικά: μόνο περίπου 300 τουρίστες από την Κίνα και τις σκανδιναβικές χώρες αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, κυρίως αν η υγειονομική κατάσταση παραμείνει υπό έλεγχο. Σε περίπτωση που το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχές και άλλες επαρχίες της Ταϊλάνδης θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο.

4.500 ευρώ

Η καραντίνα στο Senses Resort κοστίζει 4.500 ευρώ για ένα άτομο, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται τα γεύματα, και πλησιάζει τις 16.000 ευρώ για τέσσερα.

Πολύ λίγοι τουρίστες αναμένεται να ενδιαφερθούν, παραδέχθηκε ο Κονγκσάκ Κουπονγκσακόμ, πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων της νότιας Ταϊλάνδης. “Όσοι έχουν τα μέσα και επιθυμούν να μείνουν πολλούς μήνες στη χώρα μας, που είναι ασφαλής χάρη στη διαχείρισή της της πανδημίας του κορονοϊού”.

“Δεν πρόκειται μακροπρόθεσμα να οδηγήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ταϊλάνδης”, η οποία πέρυσι είχε δεχθεί σχεδόν 40 εκατομμύρια τουρίστες. “Αλλά μας επιτρέπει να κάνουμε υπομονή”, πρόσθεσε.

Ήδη περίπου 20 Ινδοί και Ευρωπαίοι έκλεισαν δωμάτιο στο ‘Senses Resort’ προκειμένου να μείνουν εκεί σε καραντίνα.

Στην Ταϊλάνδη έχουν καταγραφεί λιγότερα από 3.600 κρούσματα covid-19 και 59 θάνατοι.

Οι αρχές της χώρας θέλουν να εκμεταλλευθούν αυτό το γεγονός για να προωθήσουν την εικόνα του ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Αν παρουσιαστεί κρούσμα μεταξύ των τουριστών, θα μεταφερθεί μέσα σε 30 λεπτά σε νοσοκομείο, το δωμάτιό του θα απολυμανθεί και θα παραμείνει κενό για μία εβδομάδα.

Αν ένας επισκέπτης προσπαθήσει να βγει από το δωμάτιό του, η αστυνομία θα επέμβει μέσα σε 15 λεπτά, εξήηγσε η Ταντσανόκ Πραμκούλ στέλεχος του ‘Senses Resort’.

Μόλις ολοκληρωθεί η καραντίνα, οι τουρίστες θα μπορούν να μείνουν τρεις με εννέα μήνες στην Ταϊλάνδη, όμως οι κινήσεις του θα παρακολουθούνται μέσω εφαρμογών για τα κινητά τηλεφωνα.