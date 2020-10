Κοινωνία

Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας την Τρίτη και την Τετάρτη

Τι αναφέρουν οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν η ΟΛΜΕ και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρά η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) την Τρίτη, αντιδρώντας στην τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει για τα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη, 3ωρη στάση εργασίας 8-11πμ και για την πρώτη βάρδια των εσπερινών σχολείων και καλεί τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις για το υπόλοιπο του ωραρίου σε ημερήσια και εσπερινά σχολεία».

«Καμία εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολεία υπό κατάληψη!», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ.

Τρίωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να δώσουν δυναμικό “παρών” στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ στο Εφετείο Αθηνών, καθώς και σε όλες τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα., εν όψει της ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 το Εφετείο, μετά από 7 χρόνια, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τη δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής.

Είναι χρέος του κόσμου της εκπαίδευσης προς το μέλλον να παρέμβει μέσα κι έξω από την τάξη. Να υπερασπιστεί τη ζωή και τη δημοκρατία ενάντια στον φασισμό και τον σκοταδισμό, να απαιτήσει την τιμωρία των δολοφόνων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να δώσουν δυναμικό “παρών” στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Εφετείο Αθηνών καθώς και σε όλες τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, κηρύσσει 3ωρη, επιπλέον αυτής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., διευκολυντική στάση εργασίας από ώρα 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά».