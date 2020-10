Life

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Θέλει να υποδυθεί την Έιμι Γουαϊνχάουζ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε σε μια νέα συνέντευξή της ότι θα ήθελε να υποδυθεί την Έιμι Γουαϊνχάουζ σε βιογραφική ταινία.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στη θρυλική εκλιπούσα τραγουδίστρια, Έιμι Γουαϊνχάουζ,

Η πρωταγωνίστρια των δημοφιλών σειρών «Stranger Things» και «Enola Holmes» αποκάλυψε σε μια νέα συνέντευξή της ότι θα ήθελε να υποδυθεί σε βιογραφική ταινία τη Βρετανίδα τραγουδίστρια επιτυχιών, όπως το «Rehab».

«Θα ήθελα πολύ να υποδυθώ την Έιμι Γουάινχαουζ» δήλωσε η Βρετανίδα ηθοποιός, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, στο Netflix Latinoamerica. «Πιστεύω προσωπικά ότι είναι είδωλο της R&B και των blues και βασικά της συνολικής μουσικής κουλτούρας. Μου αρέσει πολύ η μουσική της και πραγματικά έχω επηρεαστεί απ' όλη την ιστορία της - γι' αυτό θα ήθελα πολύ να την υποδυθώ» επεσήμανε.

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ, Μιτς, αποκάλυψε πέρυσι ότι μία βιογραφική ταινία βρίσκεται «στα σκαριά».

«Τώρα αισθανόμαστε ότι μπορούμε να τιμήσουμε την εξαιρετική ζωή και το ταλέντο της Έιμι. Και γνωρίζουμε μέσω του ιδρύματος Amy Winehouse Foundation ότι η αληθινή ιστορία της ασθένειάς της μπορεί να βοηθήσει τόσους πολλούς άλλους που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα» δήλωσε ο πατέρας της τραγουδίστριας. «Αυτό που θέλουμε είναι να απεικονίσει κάποιος την Έιμι όπως ήταν... το αστείο, λαμπρό, γοητευτικό και φρικτό άτομο που ήταν.

Η 16χρονη Μπόμπι Μπράουν πρωταγωνιστεί ως η μικρή αδερφή του Σέρλοκ Χολμς στη σειρά «Enola Holmes».