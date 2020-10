Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Στους “8” του Ρολάν Γκαρός

Σάρωσε ο "τυφώνας" Στέφανος Τσιτσιπάς. Επιβλήθηκε του Ντιμιτρόφ κα προκρίθηκε στα προημιτελικά τιυ Ρολάν Γκαρός.

Ακάθεκτος συνεχίζει στο Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του φημισμένου τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας επιβλήθηκε στον 4ο γύρο του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-3, 7-6(9), 6-2 και θα βρεθεί για δεύτερη φορά στους «8» ενός γκραν σλαμ, μετά το Australian Open του 2019.

Ο 22χρονος πρωταθλητής μας, ο οποίος έχει φτάσει στα 12 συνεχόμενα κερδισμένα σετ στο Παρίσι (μετά την απώλεια των δύο πρώτων στο ματς του 1ου γύρου με τον Μουνάρ), θα βρει απέναντί του στον προημιτελικό τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 12 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε δύσκολα τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς 6-7(4), 7-5, 6-4, 7-6(3). Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος είχε νικήσει τον Τσιτσιπά στον τελικό του Αμβούργου, αμέσως πριν το Ρολάν Γκαρός.

Ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε απόλυτα στα πρώτα γκέιμ, προηγήθηκε 3-0 και θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο break. Στο φινάλε του πρώτου σετ, ο Ντιμιτρόφ βελτιώθηκε και στο 5-3 είχε τρεις ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του Στέφανου, ο οποίος όμως πήρε τους κρίσιμους πόντους και κατέκτησε το σετ με 6-3.

Εικόνα απόλυτης ισορροπίας είχε το δεύτερο σετ, αν και ο Τσιτσιπάς σπατάλησε τρία break-point στο 5ο γκέιμ. Οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους και μοιραία οδηγήθηκαν στο τάι-μπρέικ, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε 3-0, ο Ντιμιτρόφ ισοφάρισε 4-4, έσωσε δύο σετ-πόιντ και έφτασε εκείνος δύο φορές στο +1 (8-7 και 9-8). Ο Τσιτσιπάς έμεινε «ζωντανός» και, με ένα αβίαστο λάθος του Βούλγαρου, έφτασε στο 11-9 και κατέκτησε το σετ με 7-6.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε τον Ντιμιτρόφ, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να επαναλάβει την εικόνα των πρώτων γκέιμ και να προηγηθεί 3-0 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Αντίδραση αυτή τη φορά δεν υπήρξε και ο Έλληνας τενίστας έφτασε στο 6-2 και στην τελική νίκη, μετά από 2 ώρες και 26 λεπτά αγώνα.