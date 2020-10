Πολιτισμός

Επαναπατρίστηκαν σπάνια αρχαία ελληνικά νομίσματα (εικόνες)

Πίσω στην πατρίδα πέντε αργυρά νομίσματα, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ζυρίχης.

Πέντε σπάνια αργυρά νομίσματα, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ζυρίχης, επαναπατρίστηκαν, πληροφορεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα τρία, από αυτά, τα οποία είχαν εξαχθεί παρανόμως από την Ελλάδα, επαναπατρίστηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από το Μόναχο. Πρόκειται για έναν στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ηδονέων Γέτα, με χρονολογία κοπής γύρω στα 480-460 π.Χ., και έναν στατήρα Ήλιδας του 328 π.Χ. περίπου. Τα νομίσματα παραδόθηκαν από τις βαυαρικές αστυνομικές Αρχές στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο, επέστρεψαν στην Αθήνα και φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο, το οποίο συνέδραμε στην ταύτισή τους.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, ο επαναπατρισμός των νομισμάτων συνδέεται με την εξάρθρωση, τον Οκτώβριο του 2016, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που είχε έδρα την Ελλάδα και πλοκάμια σε πολλές άλλες χώρες και σχετιζόταν με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. «Εις χείρας των εμπλεκομένων στην οργάνωση είχαν κατασχεθεί, εντός Ελλάδας, 126 αρχαία αντικείμενα και 2.024 νομίσματα, ενώ τον Μάρτιο του 2017 επαναπατρίστηκαν από τη Γερμανία 33 αγγεία Μυκηναϊκής εποχής, 600 αρχαία νομίσματα και άλλα αρχαία αντικείμενα διαφόρων εποχών, τα οποία οι αρχαιοκάπηλοι είχαν εξαγάγει παρανόμως από τη χώρα», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ.

«Χάρη στις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τη δικογραφία της υπόθεσης, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που είχαν διοχετευτεί από την εγκληματική οργάνωση προς πώληση σε οίκους δημοπρασιών με έδρα τη Ζυρίχη και το Μόναχο. Σε συνεργασία με την Εισαγγελία Εφετών Πατρών έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες ελβετικές και γερμανικές δικαστικές Αρχές, ώστε να παραδοθούν τα παρανόμως διακινηθέντα πολιτιστικά αγαθά», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών ήταν και η επιστροφή στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 δύο ακόμη αργυρών νομισμάτων από τη Ζυρίχη. Πρόκειται για ένα τετράδραχμο Αθηνών "Νέας Τεχνοτροπίας", με χρονολογία κοπής το 136 π.Χ., και ένα τετράδραχμο Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα νομισματοκοπείου Σιδώνας, με χρονολογία κοπής περί τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Τα δύο νομίσματα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.