Η online κακοποίηση... διώχνει τα κορίτσια από τα social media

Πού ειναι πιο συχνές οι επιθέσεις. Πόσο μεγάλο ειναι το ποσοστό κοριτσιών που δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί.

Η online κακοποίηση οδηγεί τα κορίτσια να εγκαταλείπουν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter, αφού περί το 60% πέφτουν θύματα παρενόχλησης, σύμφωνα με διεθνή έρευνα.

Ένα στα πέντε κορίτσια ή νεαρές γυναίκες έχει εγκαταλείψει ή περιορίσει την χρήση της πλατφόρμας ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, αφού έγινε στόχος. Ορισμένες δηλώνουν ότι η παρενόχληση άρχισε όταν ήταν ηλικίας έως και 8 ετών, σύμφωνα με την έρευνα της οργάνωσης για τα δικαιώματα των κοριτσιών Plan International. «Τα κορίτσια φιμώνονται από παρενοχλήσεις σε τοξικά επίπεδα», δηλώνει η επικεφαλής της οργάνωσης Anne-Birgitte Albrectsen. Οι επιθέσεις είναι πιο συχνές στο Facebook, όπου το 39% των κοριτσιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί, και ακολουθεί το Instagram (23%), το WhatsApp (14%), το Snapchat (10%), το Twitter (9%) και το TikTok (6%).

Η οργάνωση, η οποία θα κοινοποιήσει την έρευνά της στις εταιρείες των μέσων κοινωνική δικτύωσης και σε βουλευτές σε όλον τον κόσμο, καταγγέλλει ότι οι επιθέσεις σβήνουν τις φωνές των κοριτσιών σε μία εποχή που η επιδημία Covid-19 αυξάνει την σημασία της online επικοινωνίας. Καλεί τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δραστηριοποιηθούν επειγόντως για το θέμα και τις κυβερνήσεις να εισαγάγουν νομοθεσία κατά της online παρενόχλησης.

Η έρευνα έδειξε ότι τα υπάρχοντα εργαλεία είναι αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της online κακοποίησης που περιλαμβάνει άσεμνα μηνύματα, πορνογραφικές φωτογραφίες και επιθέσεις συκοφάντησης και δυσφήμισης. Περί το ήμισυ των κοριτσιών έχει απειληθεί με φυσική ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με την έρευνα. Πολλά δηλώνουν ότι η online κακοποίηση τους προκάλεσε ψυχολογικά προβλήματα και το 25% αισθάνθηκαν ότι απειλείται η ασφάλειά τους.

Facebook και Instagram δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στον εντοπισμό περιεχομένου bullying, ότι ελέγχουν τις καταγγελίες για παρενόχληση και αφαιρούν τις απειλές βιασμού. Το Twitter δηλώνει επίσης ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να εντοπίζει το περιεχόμενο και βελτιώνει τον έλεγχο των χρηστών επί των συνομιλιών τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες 15 έως 25 ετών σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Νιγηρία, η Ισπανία, η Ταϊλάνδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την επικεφαλής της οργάνωσης Plan International, ακτιβίστριες για την ισότητα των φύλων ή για ζητήματα της κοινότητας LGBT γίνονται συχνά στόχος ιδιαίτερα σφοδρών επιθέσεων και δέχονται απειλές για την ζωή τους και τις οικογένειές τους. «Η απομάκρυνση των κοριτσιών από τους online χώρους τα αποδυναμώνει σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακό κόσμο και πλήττει την ικανότητά τους να είναι ορατά, να ακούγονται και να αναδεικνύονται σε leaders», δηλώνει η Anne-Birgitte Albrectsen.