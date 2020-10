Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το αποτέλεσμα του τεστ για κορονοϊό

Η πρόεδρος της Κομισιόν παραμένει σε αυτοαπομόνωση. Τι ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν στο Twitter.

Της Μαρίας Αρώνη

Αρνητικό ήταν το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν στο Twitter. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει σε αυτοαπομόνωση μέχρι αύριο το βράδυ οπότε συμπληρώνονται επτά ημέρες από τότε που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Πορτογαλία.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ ανακοίνωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Επιτροπής προς τον Τύπο, ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποβάλλεται σε εξέταση δύο φορές την εβδομάδα. Είχε κάνει το τεστ του κορονοϊού την περασμένη Πέμπτη, μετά το ταξίδι της στην Πορτογαλία.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιήσει τελικά το προγραμματισμένο ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να παραλάβει το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» για το δίκτυο Erasmus.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι όλο το πρόγραμμα της Προέδρου της Κομισιόν για αυτήν την εβδομάδα βρίσκεται «υπό εξέταση». Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν δεν θα συμμετάσχει αύριο στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, ούτε και θα προεδρεύσει στο Κολέγιο των Επιτρόπων.