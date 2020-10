Κοινωνία

Βανδάλισαν το Εβραϊκό Νεκροταφείο (εικόνες)

H ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος για τον βανδαλισμό και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Άγνωστοι βανδάλισαν με ναζιστικά συνθήματα το Εβραϊκό Νεκροταφείο Αθηνών στην Νίκαια κατά την διάρκεια της νύχτας.

Οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με σπρέι στα γερμανικά, στους τοίχους δίπλα από την κύρια είσοδο του κοιμητηρίου. Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε: «Ο βανδαλισμός του Εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα με ναζιστικά συνθήματα προκαλεί τον αποτροπιασμό κάθε δημοκρατικού πολίτη. Ο ναζισμός, ο αντισημιτισμός και οι οπαδοί τους δεν έχουν θέση στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή απέναντί τους. Η Πολιτεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών και για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.»

«Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί ο βανδαλισμός του εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα. Ο ναζισμός και οπαδοί του δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και σε καμία κοινωνία» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Οι οπαδοί των νεοναζιστικών μορφωμάτων ξανακτυπούν και υπενθυμίζουν το μίσος τους εναντίον των Εβραίων.

Νέο-ναζί βανδάλισαν τους εξωτερικούς τοίχους του Εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα με συνθήματα που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι ναζί πριν από 80 χρόνια για να εκτοπίσουν εκατομμύρια Εβραίους από τις εστίες τους και να εξοντώσουν 6.000.000 στους θαλάμους αερίων, ανάμεσά τους 60.000 Έλληνες Εβραίους.

Χαιρετίζουμε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος ενεργοποίησε τις υπηρεσίες του Δήμου που διέγραψαν τα επαίσχυντα συνθήματα.

Ο ναζισμός δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας γιατί ακριβώς προάγει τη κατάλυσή της και την επιβολή της ολοκληρωτικής παραβίασης κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος. Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η Ελληνική πολιτεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Δεν θα τους φοβηθούμε. Μηδενική ανοχή στο Ναζισμό.

Όλοι μαζί, πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος, διωκτικές αρχές και Δικαιοσύνη, οφείλουμε να επαγρυπνούμε για να μην επιτρέψουμε την επανάληψη των εγκλημάτων του ναζισμού κατά της ανθρωπότητας. Ο αντισημιτισμός, είναι στη ρίζα του «απόλυτου κακού» που εκφράζει ο ναζισμός. Ξεκινάει εναντίον των Εβραίων, αλλά δεν σταματάει στους Εβραίους.

Ο αντισημιτισμός πλήττει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία η Ευρώπη οφείλει να θωρακίσει με συγκεκριμένα μέτρα τόσο στο επίπεδο της Δικαιοσύνης, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης».

