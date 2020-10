Πολιτική

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ακύρωσε το ταξίδι της στην Θεσσαλονίκη

Τι αναφέρει η Πρόεδρος της Κομισιόν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Twitter ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει, λόγω καραντίνας, το προγραμματισμένο για τις 7 Οκτωβρίου, ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραλάμβανε το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ".

"Θα μου άρεσε πολύ να πάω στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο κορονοϊός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Τώρα βρίσκομαι σε αυτοπεριορισμό. Λυπάμαι πολύ και υπόσχομαι να επισκεφθώ την Ελλάδα μόλις το επιτρέψει η κατάσταση. Ευχαριστώ!". Αυτό αναφέρει η Πρόεδρος της Κομισιόν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Πάντως, αρνητικό ήταν το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν στο Twitter . Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει σε αυτοαπομόνωση μέχρι αύριο το βράδυ οπότε συμπληρώνονται επτά ημέρες από τότε που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Πορτογαλία.