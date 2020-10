Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πέλλα: Μαζικά τεστ από τον ΕΟΔΥ

Πόσα rapid tests βγήκαν θετικά στον ιό στην Πέλλα. Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τους ελέγχους.

Συνολικά 1.479 rapid tests, εκ των οποίων τα 20 έχουν βρεθεί θετικά, έχει πραγματοποιήσει από την Παρασκευή έως και την Κυριακή ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στην Πέλλα, σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργούν 18 κλιμάκια στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν στον δήμο Έδεσσας 189 τεστ, στον δήμο Αλμωπίας 554, στον δήμο Σκύδρας 569 και στον δήμο Πέλλας 167.

Ο ΕΟΔΥ δηλώνει πως συνεχίζει τους ελέγχους στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.