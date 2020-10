Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: πρέπει να κάνουμε λογική χρήση των τεστ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τον Τραμπ και τις μεθόδους ελέγχου.