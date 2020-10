Κοινωνία

Η ώρα της ετυμηγορίας για τη Χρυσή Αυγή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, 5,5 χρόνια μετά τη δολοφονία Φύσσα.