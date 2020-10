Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Θετική στον ιό εκπρόσωπος του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου διαγνώστηκε θετική στη νόσο Covid-19, τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή σε νοσοκομείο του Αμερικανού προέδρου.

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε θετική στη νόσο Covid-19, τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή σε νοσοκομείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφού είχα επανειλημμένως αρνητικά αποτελέσματα στις εξετάσεις για την Covid-19, κάθε ημέρα από την Πέμπτη, διαγνώστηκα θετική σήμερα στην Covid-19, χωρίς να έχω εκδηλώσει συμπτώματα», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter, όπου διευκρίνισε ότι μπήκε σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου δεν έχει καταγράψει κανένα μέλος του Τύπου ως στενή επαφή της.

«Επιπλέον, σαφώς δεν είχα καμία γνώση της διάγνωσης της Χόουπ Χικς πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησα την Πέμπτη», τονίζει η ΜακΕνάνι, αναφερόμενη στη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, η θετική διάγνωση της οποίας αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, ώρες προτού ο Τραμπ γνωστοποιήσει ότι εκείνος και η σύζυγός του επίσης προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό.

Επίσης, ο Τσαντ Γκιλμάρτιν, υψηλόβαθμο στέλεχος στο Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. Ο Γκιλμάρτιν είναι πρώτος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου και εξάδελφος του συζύγου της Κέιλι ΜακΕνάνι, της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου που νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έχει επίσης βρεθεί θετική στην Covid-19.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, άλλο ένα μέλος του Γραφείου Τύπου, η Κάρολιν Λίβιτ, έχει προσβληθεί από τον ιό. Ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι έχουν βρεθεί θετικά και άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.

Το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ

Στο μεταξύ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter πως νιώθει καλά και θα συνεχίσει τη διαδικασία της ανάρρωσης στο σπίτι.

«Η οικογένειά μου είναι ευγνώμων για όλες τις προσευχές και τη συμπαράσταση! Νιώθω καλά και θα συνεχίσω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό παντού και στέλνω τις προσευχές μου σε όσους έχουν ασθενήσει ή έχουν ασθενή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους», ήταν το tweet της Μελάνιας Τραμπ.