Θρήνος στον κόσμο της μόδας για τον Kenzo

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο της μόδας ο θάνατος του σπουδαίου σχεδιαστή Kenzo, ο οποίος έφυγε ηττημένος από τον κορονοϊό.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο της μόδας ο θάνατος του σπουδαίου σχεδιαστή Κένζο Τακάντα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 81 ετών, ηττημένος από τον κορονοϊό, , σε νοσοκομείο της γαλλικής πόλης Νεϊγί-συρ-Σεν.

Πρωτοπόρος, οραματιστής, μα πάνω από όλα καλλιτέχνης. Ο χώρος της μόδας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον εμβληματικό Κένζο Τακάντα, ιδρυτή του φημισμένου οίκου Κένζο,

Ο σπουδαίος δημιουργός ήταν ο πρώτος Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας που κατέκτησε το Παρίσι με την τολμηρή δημιουργική ματιά, τις μοναδικές δημιουργίες και το θεατρικό στήσιμο των ντεφιλέ του.

Παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της στον χώρο της υψηλής ραπτικής δεν σταματούσε ποτέ να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του και να ονειρεύεται.

Οι κολεξιόν του αποτελούσαν ένα μαγευτικό μείγμα της ασιατικής αφαιρετικής λογικής και της παριζιάνικης κουλτούρας. Aπό το 1970, έτος ίδρυσής του από τον Κένζο Τακάντα, ο ομώνυμος οίκος μόδας είχε καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην πόλη του φωτός.

Σήμα κατατεθέν τα έντονα χρώματα, οι ασύμμετρες φόρμες και τα άνιμαλ πριντ που κοσμούσαν τακτικά τις εμπνευσμένες καμπάνιες του. Αλλά και η αίσθηση περιπέτειας που διέκρινε όλες τις δουλειές του. Το 1993 ο οίκος Κένζο εξαγοράστηκε από τον όμιλο Λουί Βιτόν.

Ο πρόεδρος του, Μπερνάρ Αρνό, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον χαρισματικό Ιάπωνα. «Ο Κένζο Τακάντα εμπότισε την μόδα με έναν τόνο ποιητικής ελαφρότητας και γλυκιάς ελευθερίας, που ενέπνευσε πολλούς σχεδιαστές και συνεχίζει να ζει στον οίκο που εκείνος ίδρυσε. Με θλίψη μαθαίνω για τον θάνατό του και εκφράζω την ειλικρινή συμπόνοια στην οικογένεια και τους φίλους του», ήταν το μήνυμα του Μπερνάρ Αρνό.

Το 1999 ο Κένζο Τακάντα αποσύρεται από τον οίκο που δημιούργησε, αφήνοντας τα ηνία στους βοηθούς του.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως σχεδιαστής διακόσμησης, δημιουργώντας την δική του εταιρεία επίπλων.

Ο θάνατος του Κένζο Τακάντα από κορονοϊό, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του φωτός έρχεται την ώρα που η περιφέρεια του Παρισιού επιβάλλει έκτακτα μέτρα κατά της πανδημίας, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων.

Η γαλλική πρωτεύουσα μπαίνει σε καθεστώς μερικού lockdown, με απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων και λουκέτο στα μπαρ για δυο εβδομάδες. Λόγω των νέων μολύνσεων με covid-19, που το τελευταίο εικοσιτετράωρο ξεπέρασαν τις 12.500.