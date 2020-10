Κοινωνία

Προβληματισμός για την… “τρέλα” του καιρού (βίντεο)

Προβληματισμό εκφράζουν οι επιστήμονες για τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες εν μέσω φθινοπώρου, που όπως λένε, έχουν ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια.