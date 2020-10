Κοινωνία

Τριπλό φονικό στη Θάσο: στη Βουλγαρία η σύλληψη του υπόπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το καλοκαίρι του 2001 τρεις άνδρες βρέθηκαν δολοφονημένοι με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη...

Βούλγαροι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα που καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια για την τριπλή δολοφονία της Θάσου στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το καλοκαίρι του 2001 τρεις άνδρες βρέθηκαν δολοφονημένοι με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Θύματα ήταν ένας Υπάλληλος της πολεοδομίας Καβάλας, ένας υπάλληλος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας και ένας εργολάβος οικοδομών. Ο δράστης τους σκότωσε γιατί είχαν προχωρήσει στην κατεδάφιση αυθαιρέτου της γυναίκας του.

Ένα χρόνο αργότερα στην Καβάλα έπεσε νεκρός από τα πυρά του ίδιου όπλου ένας άνδρας που, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε διαφορές με τον κατηγορούμενο.

Ο φερόμενος ως δράστης των τεσσάρων δολοφονιών, τον Δεκέμβριο του 2003 μπήκε στη φυλακή για ληστείες και αποφυλακίστηκε πέντε χρόνια αργότερα λόγω καλής συμπεριφοράς. Το 2014 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τον έκρινε αθώο λόγω

αμφιβολιών για τις δολοφονίες. Τότε είχε δηλώσει στον ΑΝΤ 1 δικαιωμένος.

«Ήθελα να δικαστώ να φύγει αυτή η κατηγορία από πάνω μου. Ήθελα όχι απλά να αποδοθώ στην κοινωνία, η κοινωνία εδώ με είχε αποδεχθεί άλλωστε με αποδέχεται και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γι αυτούς που προσπαθούσανε να μην με αποδεχθούν» είχε δηλώσει.

Το 2018 και αφού πέρασαν 17 χρόνια το Εφετείο Κακουργημάτων Κομοτηνής εκδίκασε ξανά την υπόθεση και τον καταδίκασε σε ισόβια με την αστυνομία να τον αναζητά, αλλά στο μεταξύ ο δράστης είχε διαφύγει...