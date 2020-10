Οικονομία

Eurogroup - Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο

Επί τάπητος η 7η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα. Τι δήλωσαν ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο πρόεδρος του Eurogroup.

«Η κυβέρνηση με το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν εταίροι και αγορές, προχωρά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν ακόμη μπροστά της, την εφαρμογή του εμπλουτιζόμενου, συνεκτικού, δυναμικού και αποτελεσματικού σχεδίου της». Αυτό ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, προσθέτοντας ότι:

Με την 7η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, που συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση και αποτελεί την τέταρτη θετική Έκθεση σε λιγότερο από έναν χρόνο, «αναγνωρίστηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε, έγκαιρα, μεθοδικά και στοχευμένα, μεγάλο πακέτο μέτρων, με το οποίο περιόρισε τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η πρόοδος, παρά τη δυσμενή συγκυρία, στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, με θετική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα».

Και ο υπουργός καταλήγει στη δήλωσή του ότι «με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, συνυπολογίζοντας και τους διαθέσιμους, πλέον, πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, την ανάταξή τους, και τη δρομολόγηση υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις» τόνισε ο επίτροπος Οικονομίας της Ε.Ε., Πάολο Τζεντιλόνι, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup. Παράλληλα, ο κ. Τζεντιλόνι σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει προχωρήσει καλά με την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων» σημπληρώνοντας ότι «η πανδημία έχει οδηγήσει σε αναπόφευκτες καθυστερήσεις σε ορισμένες ενέργειες».

Ειδικότερα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αναθεώρηση της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, στην εισαγωγή ενός νέου προγράμματος εργασίας μικρής διάρκειας, το οποίο θα υποστηριχθεί από το SURE · και στα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς της αδειοδότησης επενδύσεων, του ενεργειακού τομέα και της δημόσιας διοίκησης».

Τέλος, ο Πάολο Τζεντιλόνι επισήμανε ότι «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος και στους τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω εργασία».