Οικονομία

Μητσοτάκης: η ΔΕΗ αποτελεί ένα υποδειγματικό success story

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέφερε ότι η ΔΕΗ μετατρέπεται σε δημόσια επιχείρηση που αυξάνοντας τον πλούτο της αυξάνει και τον εθνικό πλούτο.

«Είναι μια σημαντική η σημερινή ημέρα για τη ΔΕΗ», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι εδώ και 14 μήνες η ΔΕΗ έχει αλλάξει προσανατολισμό και μετατρέπεται από μία δυσκίνητη εταιρεία με χρέη, ζημιές, αγκυλώσεις και κίνδυνο βιωσιμότητας σε μια σύγχρονη ενεργειακή δύναμη. «Ανακτά δηλαδή τον προωθητικό και κοινωνικό ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Βρέθηκε από το χείλος της χρεοκοπίας στη λειτουργική κερδοφορία », υπογράμμισε μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε στα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να σωθεί η εταιρεία, όπως είπε, από την κατάρρευση.

«Και οι πρόσθετες νομοθετικές πρωτοβουλίες την απελευθέρωσαν από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και από τα κύματα των αλλεπάλληλων προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων. Αποδείξαμε ότι σε μια ανοικτή οικονομία υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την πρόοδο και πως κάτω από αντίξοες συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός μιας δημόσιας επιχείρησης», συμπλήρωσε υπενθυμίζοντας ότι στη ΔΕΗ το 51% εξακολουθεί να το κατέχει το δημόσιο. «Μπορεί λοιπόν μια δημόσια επιχείρηση να γίνει απολύτως ανταγωνιστική αρκεί να υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα, διαδικασίες και πρώτα και πάνω από όλα οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι η ΔΕΗ μετατρέπεται σε μια δημόσια επιχείρηση η οποία αυξάνοντας τον πλούτο της, αυξάνει και τον εθνικό πλούτο και έδωσε συγχαρητήρια τόσο στην ηγεσία και στελέχη της όσο και σε κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο ξεχωριστά. «Όλοι έβαλαν πλάτη όχι απλά για να φύγουμε από τον κίνδυνο της κατάρρευσης αλλά για το γεγονός ότι η τιμή της επιχείρησης έχει τριπλασιαστεί και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμων επενδυτών. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει δίχως επιφύλαξη έναν όρο που έχει φθαρεί: Ναι, η ΔΕΗ αποτελεί ένα υποδειγματικό success story», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα βήματα για μείωση του κόστους ενέργειας το οποίο, είπε, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικοποιήσεις θα τονώσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις υποδομές ωφελώντας ιδιώτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Εξορθολογισμός του πλαισίου αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές - Υπάρχει πολύ καλό επενδυτικό κλίμα

Αναφερόμενος στο μέλλον της επιχείρησης και στη στροφή της από τα ρυπογόνα και ζημιογόνα ορυκτά καύσιμα σε καθαρές και φτηνές πηγές ενέργειας, είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν αδιανόητο, ανεξήγητο και αδικαιολόγητο πώς ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά ενέργειας είχε μερίδιο στις ανανεώσιμες πηγές που με το ζόρι έφτανε το 3%. Είπε επ'αυτού ότι υπάρχει πολύ καλό επενδυτικό κλίμα το οποίο καθιστά απαραίτητο τον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξει ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο για την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης ενέργειας και για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα ενώ μίλησε και για τη νέα διάσταση στη σχέση της ΔΕΗ με τους πελάτες της.

«Μεγάλη σημασία αποδίδω στη γρήγορη εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Το βασικό κέρδος από αυτή τη σημαντικότατη επένδυση είναι ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές θα μετατρέπονται ταυτόχρονα και σε παραγωγούς έξυπνης, καθαρής ενέργειας», υπογράμμισε.

Έχουμε εθνικό στρατηγικό σχέδιο στη μεταλιγνιτική εποχή

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης. Είπε πως όταν πριν από ένα χρόνο στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακοίνωσε το σχέδιο απεξάρτησης από το λιγνίτη, ήξερε ότι έβαζε τον πήχυ των προσδοκιών πολύ ψηλά.

«Είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που έχει γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε εθνικό στρατηγικό σχέδιο στη μεταλιγνιτική εποχή. Σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και πιστοποιεί τη σημασία που δίνουμε σε αυτό το εμβληματικό έργο. Μια μετάβαση που θα είναι επωφελής για τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε τονίζοντας ότι αυτή η διαδικασία θα ανακουφίσει το περιβάλλον, θα αναμορφώσει το παραγωγικό μοντέλο και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. «Ήδη έχουμε πολλά αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια που θα καλύψουν τις χαμένες θέσεις», διαβεβαίωσε.

Η ΔΕΗ στάθηκε πυλώνας για την εθνική πρόοδο, την εθνική προκοπή

Μιλώντας για τα 70 χρόνια της ΔΕΗ, ανέφερε πως ο ηλεκτρισμός έφτασε και στο τελευταίο χωριό της πατρίδας μας. «Η ΔΕΗ στάθηκε πυλώνας για την εθνική πρόοδο, την εθνική προκοπή. Χαίρομαι που η ΔΕΗ γιορτάζει τα γενέθλιά της παρέχοντας νέες μειώσεις, εκπτώσεις για όλους τους καταναλωτές, ειδικά τους πιο ευάλωτους. Προσφέροντας ταυτόχρονα για τον τόπο ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα αυξήσει συνολικά τον εθνικό πλούτο και την απασχόληση», επισήμανε ενώ είπε πως όλα αυτά αποτυπώνονται στο νέο λογότυπο της εταιρείας το οποίο το χαρακτήρισε σύγχρονο και καλαίσθητο.

«Περιγράφει μια επιχείρηση η οποία πρέπει να είναι σε διαρκή κίνηση, σε διαρκή εξέλιξη, ένα με το μέλλον. Το μέλλον της ΔΕΗ της ανήκει, το μέλλον της ΔΕΗ μας ανήκει. Χρόνια πολλά και πολλές επιτυχίες», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.